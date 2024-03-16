المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفودا سياحية أوربية

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفودا سياحية أوربية ، لزيارة معالم المناطق الآثرية ومحتوياتها الأثرية للعصور القديمة المختلفة .

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة ، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ، وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة ، لافتاً إلى أن محافظة المنيا ، تزخر بالعديد من المعالم الأثرية ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتي ، الجيزة ، والأقصر ، وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم .

واستقبلت المناطق الأثرية ، وفدا سياحيا أوروبيا شمل دول ، (المانيا ـ فرنسا – إنجلترا ) ، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن ، وتونا الجبل ، وتل العمارنة ، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.