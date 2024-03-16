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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفودا سياحية أوربية

الوفود السياحية
الوفود السياحية

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفودا سياحية أوربية  ، لزيارة معالم المناطق الآثرية ومحتوياتها الأثرية للعصور القديمة المختلفة .

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة ، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ، وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة ، لافتاً إلى أن محافظة المنيا ، تزخر بالعديد من المعالم الأثرية ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتي ، الجيزة ، والأقصر ، وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم .

واستقبلت المناطق الأثرية ، وفدا سياحيا أوروبيا شمل دول ، (المانيا ـ  فرنسا –  إنجلترا ) ، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن ، وتونا الجبل ، وتل العمارنة ، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

الجريدة الورقية