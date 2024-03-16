الكشف الطبي على 1486 مواطن في سمالوط بالمنيا

تواصل مديرية الصحةبمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف على ١٤٨٦ مواطن، وذلك خلال قافلة طبية مجانية بقرية داقوف، إحدى قرى الوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٣٤٤ حالة جراحة ، ٢٢٠ حالة باطنة ، ٤١٢ حالة أطفال ، ٦٦ حالة أسنان ، ٧٢ حالة نساء ، ٣٠ حالة تنظيم أسرة ، ٢٢٢ حالة جلدية ، ١٣٠ أنف وأذن ، إلى جانب إجراء ١٣٦ تحليلا متنوعا ، و ٧ حالات أشعة سينية ، و ١١٢ كشف مبكر للضغط والسكر ، و٧ حالات خلع أسنان ، وتحويل ٥ حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد ١٢٨ متردداً.