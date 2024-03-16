عاجل
الخارجية: مصر ترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفسطينيين في غزة
السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته روسيا أمس الجمعة ضد مدينة أوديسا إلى 21 قتيلًا.

txt

الصين تدعو إلى محادثات سلام بشأن أزمة أوكرانيا

txt

الاتحاد الأوروبي يخصص مليارَي يورو لتعزيز قدراته الدفاعية ودعم أوكرانيا

وذكر المكتب الصحفي في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أحد موظفي خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية كان قد أُصيب في الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا، توفى في المستشفى صباح اليوم متأثرًا بجروحه.

 

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو: "اليوم، توفي موظف آخر في خدمة الطوارئ الحكومية، وهو ضحية أخرى للهجوم الروسي أمس على أوديسا، في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الهجوم على أوديسا إلى 21 شخصا".

وأضاف كليمينكو أن "أكثر من 70 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة.

 

مواد متعلقة

روسيا تعلن مقتل 300 جندي أوكراني في ضربة جوية

روسيا تفرض عقوبات على 227 شخصية أمريكية روّجت لرهاب روسيا

لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في سويسرا بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أستطيع أن أتخيل أن دولتنا مهتمة بجعل روسيا عدوا

روسيا تمنع 227 أمريكيا من دخول البلاد

روسيا وتركيا تبحثان الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني
الجريدة الورقية