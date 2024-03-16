الصين تدعو إلى محادثات سلام بشأن أزمة أوكرانيا

دعت الصين الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى بدء محادثات سلام في وقت قريب.

وقال قنج شوانج، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، إنه مع استمرار القتال، يظل خطر التداعيات واضحا، أن يوما آخر من القتال يجلب عنصرا آخر من عناصر الخطر للعالم، وأن يوما واحدا مبكرا لمحادثات السلام يعني يوما واحدا أقرب إلى السلام، وأن السلام مسألة مُلحة للغاية وكذلك مسألة تطلع عام.

وأوضح المبعوث الصيني مجلس الأمن أنه فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، فقد حافظت الصين دائما على أنه يتعين احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول، والتزمت بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخذت الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، مشددا على ضرورة دعم كافة الجهود التي تفضي إلى تسوية سياسية للأزمة.

وقال "قنج": "نكرر دعوتنا لطرفي الصراع لإظهار رغبة سياسية ومقابلة بعضهما البعض في منتصف الطريق، وبناء توافق، ووقف القتال، وبدء محادثات سلام في وقت قريب، ندعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لخلق ظروف لتخفيف حدة الوضع وتحقيق تسوية سياسية".

وأضاف أن الصين طالما حافظت على موقف موضوعي وعادل، وشاركت في تعزيز محادثات السلام وأن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب تعترف به روسيا وأوكرانيا، ويضمن مشاركة متساوية لجميع الأطراف في المناقشة الكاملة لجميع خطط السلام.

وأوضح قنج أن الصين مستعدة لتوفير الظروف الضرورية لروسيا وأوكرانيا للانخراط في المفاوضات، وستواصل لعب دور بناء في تعزيز حل سياسي للأزمة.