إزالة 21 حالة تعدٍ بالشرقية بالمرحلة الثانية بالموجه الـ 22

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية، لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 21 حالة تعدي بمساحة 2100 متر مباني و7 حالات تعدي بمساحة 13 فدان و5 قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.