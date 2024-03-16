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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"فروض الكفايات".. انعقاد ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة

ملتقى الفكر للواعظات
ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، سادس فعاليات ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية يوميًّا عقب صلاة الظهر، بعنوان: "فروض الكفايات".

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جاء ذلك بحضور الواعظة دينا محمد حسن الجدامي، والواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى سالم بوزارة الأوقاف، والواعظة أماني حسن محمد حسن بالأزهر الشريف.

ما هو فرض الكفاية

وخلال اللقاء أكدت الواعظات أن فرض الكفاية هو كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله على جهة الإلزام، من غير تعيين فاعله، فيثاب فاعله، وإذا تركه الجميع أثموا، وإذا فعله البعض كفى، كما أكدن أن من فروض الكفايات التكافل الاجتماعي وقضاء حوائج الناس، وأن ديننا لا يعرف الأنانية ولا السلبية ولا الاستغلال ولا الاحتكار، ويدعو إلى التآخي والتحابب.

كما بينت الواعظات أن من ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بينَما نحنُ في سفرٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء رجُلٌ على راحلتِه قال: فجعَل يضرِبُ يمينًا وشِمالًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن كان معه فضلُ ظَهرٍ فلْيعُدْ به على مَن لا ظهرَ له ومَن كان معه فضلُ زادٍ فلْيعُدْ به على مَن لا زادَ له"، فذكَر مِن أصنافِ المالِ ما ذكَر حتَّى رأَيْنا أنْ لا حقَّ لأحدٍ منَّا في فضل.

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