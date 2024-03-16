ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبهم للسوق السوداء بمشتول السوق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وذلك بناءً على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع، وقيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق، باستخدام علامات تجارية تخص الغير.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، وبالاشتراك مع حملة إدارة تموين مشتول السوق نشوى رابح ومجدي آمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد اصحاب الأنشطة التموينية والتجارية، وتم التحفظ على 5189 لتر زيت طعام، و700 كيلو مكرونة تمويني، و185 كيلو سكر تمويني، كما تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينية بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع المحررة ضد المخالفين.