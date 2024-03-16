إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل» بطريق البر الغربي الرابط بين مركزي بلبيس وأبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل» بطريق البر الغربي الرابط بين مركزي بلبيس وأبوحماد بنطاق مركز أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

يُوجد العديد من أنواع الحوادث التي تقع، مثل حوادث للمركبات أو الدراجات البخارية، وقد تكون بسبب قائد المركبة أو أسباب خارجية، ومن أسباب وقوع الحوادث المتعلقة بسائق المركبة، أن يكون مشتتًا، وقد يغفو سهوًا أثناء القيادة، وقد تحدث الحوادث بأمور خارجة عن قائد المركبة ومنها بسبب عطل ميكانيكي مفاجئ أو سوء جودة قطع السيارة؛ كتعطل الفرامل، أو بسبب سوء حالة الطريق كوجود حفرة مع غياب اللافتات التحذيرية اللازمة، أو أخطاء الغير سواء من المشاة أو من قائدي المركبات الأخرى.