موعد مباراة بايرن ميونخ ودارمشتات في الدوري الألماني

يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم السبت، و1لك حين يلتقي مع نظيره دارمشتات بستاد ميرك ستاديون ام بولينفالتور ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ودرامشتات اليوم السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام درامشتات

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، داير، ماتياس، ديفيز.

خط الوسط: لايمر، ليون، سانيه.

خط الهجوم: مولر، موسيالا، هاري كين.

ويحتل درامشتات المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بسبعة وهزم بستة عشر اخرين بينما يأتي البافاري بالمركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة بعد تحقيق 18 فوز و3 تعادلات وخسر 4.