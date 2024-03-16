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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد شقق محدودي الدخل

مدينة حدائق العاصمة
مدينة حدائق العاصمة

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

واجتمع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مع ممثلي الشركات العاملة والاستشاري المشرف على المشروع، بموقع العمل، حيث ناقش بعض النقاط المهمة، ومنها: زيادة معدلات العمل لتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز الإشراف من قبل الجهاز فى النواحى الفنية، والخامات المستخدمة فى الأعمال، مؤكداً سرعة توفير الخامات المستخدمة فى المشروع.

وتفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، بعض أعمال المرافق والطرق الجارى تنفيذها حالياً بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، مشدداَ على المسئولين بالجهاز بضرورة متابعة نسب الإنجاز للمشروعات وإزالة أية عوائق أمام الشركات لسرعة إنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

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