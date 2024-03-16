بيراميدز يتفق على 3 وديات استعدادا لمواجهة الطلائع

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على خوض 3 مباريات ودية، خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم 2 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة 17 بمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ25 نقطة من 12 مباراة لعبها حتى الآن في المسابقة.

وقال أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز، في تصريحات عبر المركز الإعلامي، إن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، استقر على خوض 3 مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لاستئناف المسابقات المحلية.

وأوضح أن المباراة الودية الأولى لبيراميدز ستكون أمام مقاولون طنطا "عثماثون" يوم الأحد 17 مارس الجاري، ثم يخوض ثاني الوديات أمام غزل المحلة، يوم 23 مارس الجاري.

فيما يختتم الفريق السماوي مبارياته الودية، بمواجهة بلدية المحلة يوم 27 مارس الجاري، ويستضيف ملعب الدفاع الجوي المباريات الثلاثة، في تمام العاشرة مساءً.

ويستأنف بيراميدز مبارياته في الدوري الممتاز، بمواجهة طلائع الجيش يوم 2 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة 17، على ملعب الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف مساءً.