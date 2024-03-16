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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستشفى باب الشعرية الجامعي تحصل على شهادة الأيزو لجودة المستشفيات الجامعية

مستشفى باب الشعرية
مستشفى باب الشعرية الجامعي تحصل على شهادة الأيزو

أعرب الدكتور أسامة ضيف، أستاذ أمراض النساء والتوليد،  نائب مدير مستشفى باب الشعرية الجامعى،  بكلية طب الأزهر بنين بالقاهرة، عن سعادته بحصول مستشفى باب الشعرية الجامعي على شهادة الجودة الأيزو لجودة المستشفيات الجامعية.
وأكد د. أسامة أن هذه الشهادة تعتبر الأولى من نوعها للمستشفيات الجامعية فى جامعة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن هذه الشهادة تعتبر خطوة هامة وأساسية وتمهيدية للحصول على شهادة الجودة الأعلى من نوعها GAHAR المعتمدة دوليًا.
و أعرب عن تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر،  والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين القاهرة، على النحو الذى انعكس في الخطوات المتميزة التي شهدها المستشفى.
كما وجه الشكر لكل الأساتذة والزملاء الذين ساهموا في الحصول على شهادة الجودة " الأيزو"، خاصة وحدة الجودة وعلى رأسها الدكتور محمد أحمد مصطفى، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والجهد المبذول من قبل كافة العاملين من أطباء وتمريض وعاملين والسعى من أجل رفعة المستشفى والجامعة.

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