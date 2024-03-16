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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع الروضة الجديدة.. 96 عمارة بإجمالي 3360 شقة

مدينة العبور الجديدة
مدينة العبور الجديدة

تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع سكن بديل العشوائيات " روضة العبور الجديدة " بالحى الـ١٤،  والذى يضم  ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و٩٦ وحدة إدارية، و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ، ومول تجارى، ومركز طبى وحضانة.  

 

كما تفقد رئيس الجهاز، المركز الطبي، والخدمات بالمشروع، مؤكداً ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات من أجل استكمال تشغيل منظومة الخدمات بالحى، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطني المدينة، في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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