4 وديات تُجهز الاتحاد السكندري استعداداً لمواجهة المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشرى على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 1 أبريل المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على أرض ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتقرر خوض الفريق الوديات الأربعة أيام 17 و18 و24 و25 مارس الجارى، أمام فريق سبورتنج وسموحة وبروكسى وفاركو،وذلك بهدف كسر الملل وتجهيز جميع اللاعبين لعودة مباريات الدوري وأولى المباريات بالأسبوع الـ17، أمام المصرى ببورسعيد على ملعب برج العرب.

وغاب عن تدريبات الفريق، سيف تقا لسفره لتونس، وكذلك شريف رضا ولازال غياب هشام صلاح للإصابة، بينما أجرى اللاعب فرانك، عملية جراحية وعاد اللاعب الغاني بواتينج للتدريبات ويقوم بالتدريبات مرتين يومياً كما عاد اللاعب أحمد عيد لتدريباته مع الفريق كما يجري بعض التدريبات المنفردة من أجل العودة لمستواه المعهود.

وطالب العشرى اللاعبين بطي صفحة التعادلات والهزائم، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز على المصرى في المواجهة المقبلة، داعيا الجميع إلى ضرورة استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الدفاعية وعودة المصابين.

ووجه العشرى انتقادات حادة للاعبين بسبب الأداء المتواضع في اللقاءات الأخيرة وخاصة فيوتشر، قائلاً: الاداء لا يرقي إلى اسم نادي الاتحاد السكندري، أمام فيوتشر، وأضعتم هيبة الفريق العريق بعد أن كان أي فريق يأتي يتمنى حصد نقطة في استاد الإسكندرية