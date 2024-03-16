بورفؤاد يبحث عن مدرب خلفاً لجمعه مشهور

يدرس مجلس إدارة نادي بورفؤاد السيرة الذاتية لعدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم لتولي القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني ب خلفا لجمعه مشهور المدير الفني، الذي تقدم باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق، خلال توقف شهر رمضان .

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وكان مشهور تولى القياده الفنيه للفريق خلفا للمدير الفني أحمد العجوز الذي رحل عن تدريب بورفؤاد يتولى القياده الفنيه للفريق القناه.

وتسعى إدارة النادى للتعاقد مع مدير فنى صاحب خبرة كبيرة في المسابقة يكون قادراً على تصحيح مسار الفريق في جدول ترتيب المجموعة في مسابقة دوري القسم الثاني، ووضع الفريق في مركز يليق باسم النادي .

ويحتل المركز الرابع في المجموعه برصيد 23 نقطه وابتعد عن المنافسه.

وخاض مشهور اربع مباريات مع فريق بورفؤاد بالقسم الثاني فاز في مباراه وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمه في مبارتين.

ويحل بورفؤاد ضيفاً على فريق مصر للتامين في الجولة قبل الاخيرة من منافسات دوري القسم الثاني.

وتنص اللائحة علي تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

حيث يلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.