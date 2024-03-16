مدرب المنصورة يكشف خطة الاستفادة من فترة توقف دورى القسم الثاني

كشف عبداللطيف الدوماني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المنصورة ، أن فريقه حدد برنامج التحضير خلال فترة توقف دوري القسم الثاني، من أجل الاستعداد الجيد قبل خوض المنافسات المتبقية، واستغلال فترة التوقف لخلق حالة من الانسجام والتأقلم بين جميع اللاعبين الفريق .

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أكد عبداللطيف الدوماني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المنصورة أن جميع اللاعبين سيعودون لخوض التدريبات ومباريات ودية استعدادًا لمباريات دوري القسم الثاني .

وأضاف الدوماني بأنه وضع خطة تدريبية لاستغلال فترة توقف مسابقة دورى القسم الثاني خلال شهر رمضان ومن بينها أداء الفريق لعدة مباريات ودية مع الأندية المجاورة من أجل حفاظ اللاعبين على اللياقة البدنية وحساسية المباريات .

وتابع أنه يسعى للوصول باللاعبين لأعلى مستويات اللياقة البدنية والعمل بكل جدية من أجل رفع المستوى الفنى للاعبين نظراً لطول فترة الراحة طول شهر رمضان .

ومن ناحية أعلن مجلس الإدارة برئاسة العميد محمد بسيونى دعمه الكامل للفريق الأول للكرة خلال الفترة القادمة مؤكداً وقوفه خلف الجهاز الفنى واللاعبين بكل قوة من أجل صعود الفريق لدورى المحترفين الموسم القادم والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.