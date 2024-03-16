عامل يشرع في قتل شقيقه بمساعدة نجله بسبب خلافات المصاهرة بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي "ماهر . ع . س . م" 46 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مُصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى إدعاء تعدي آخرين .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيقه "السيد . ع . س . م" 66 سنة عامل ونجله "زينهم . ا . ع . س" 22 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وقيام الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات أسرية على المصاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني سلاح ناري وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد طريق البخايتة بدائرة مركز سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل نتج عنه إصابة سائق و6 أطفال بينهم ثلاث أشقاء بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق البخاينة دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "ضياء . ع . ا . ع" 24 سنة سائق ويقيم دائرة المركز وحال دورانه من إحدى الفتحات بطريق البخايتة دائرة المركز اصطدم بسيارة نصف نقل قيادة "أحمد . م . م" 48 سنة سائق ويقيم دائرة المركز من الجانب الأيسر.

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من: قائد السيارة الأولى بكسر بالذراع الأيسر والطفل "عادل . م . م . ف" 13 سنة طالب بسحجات متفرقة بالجسم والطفل "علي . م . ف . ع" 15 سنة طالب باشتباه كسر بالساق اليمنى وشقيقيه "فتحي . م . ف . ع" 14 سنة طالب بكدمات متفرقة بالجسم و"عمر . م . ف . ع" 13 سنة طالب بجرح سطحي بالوجه وجميعهم طلاب بمدرسة خاصه بسوهاج، ويقيمون دائرة المركز.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير على الطريق والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .