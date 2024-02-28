المنصورة يحافظ على صدارة المجموعة الخامسة بالقسم الثاني

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشرلدوري القسم الثاني للمجموعة الخامسة، حيث حقق فريق المنصورة فوزا ثميناً خارج الديار على فريق كفر الشيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل أهداف المنصورة خالد رسلان من قذيفة بعيدة المدى ومحمد عبد القادر وايهاب فؤاد من ضربة راسية رائعة فيما سجل هدف كفر الشيخ عماد مرزوق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنصورة الي 33 نقطة يحافظ بها على قمة هذه المجموعة فيما توقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة .

القزازين × تلا

وفاز فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي المدير الفني على نظيره فريق شباب تلا بهدفين نظيفين سجلهما محمد سعيد جهينة وعمار القزاز، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب القزازين الي 29 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد تلا عند 5 نقاط في المركز الأخير .

بني عبيد × صيد المحلة

وانتهت مباراة فريقي بني عبيد وصيد المحلة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق تقدم عبد الرحمن يوسف لبنى عبيد وتعادل البديل زكريا محمد لنادي الصيد فور نزوله مباشرة وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بني عبيد الي 18 نقطة والصيد الي 17 نقطة.

بايونيرز × مالية كفر الزيات

وعلي ملعب شربين تعادل فريقي بايونيرز ومالية كفر الزيات بدون أهداف ليرتفع رصيد المالية الي 25 نقطة وبايونيرز الي 23 نقطة وراقب المباراة من لجنة المسابقات طارق عيسى ومن لجنة الحكام اسامة حاشي.

نبروه × بلقاس

ونجح فريق نبروه بقيادة طارق السعيد المدير الفني في خطف الثلاث نقاط من فريق بلقاس، بهدفين مقابل هدف، كان بلقاس عن طريق هشام اسامة ولكن نبروه تفوق على نفسه وسجل هدفي الفوز عن طريق اسلام اسامة ومحمد بيبو وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نبروه الي 24 نقطة ويصعد للمركز الرابع فيما توقف رصيد بلقاس عند 9 نقاط وراقب المباراة من لجنة الحكام عجيز الشرباصي.