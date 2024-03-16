الإحصاء: 1.19 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر ديسمبر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ،ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)الى 97.62خلال شهر ديسمبر2023 (أولي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.



اشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسي لانتاج صناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 104.21 بنسبه ارتفاع قدرها 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.

وارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2023حيث بلغ 107.67 بنسبه ارتفاع قدرها 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر2023حيث بلغ 66.93 بنسبة انخفاض قدرها 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وانخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 101.82 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 176.63 بنسبة انخفاض قدرها 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق