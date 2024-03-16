السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يتصدر دوري البنتابول بالفوز على أبوخليفة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلي للبنتابول فوزا على أبو خليفة بنتيجة 2/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإشراف لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري لموسم 2023/2024.

إقرأ أيضًا..

txt

الإسماعيلي يواصل تدريباته خلال التوقف وتصعيد لاعب جديد

الأهداف الثلاث حملت توقيع محمد أبو الوفا الذي تألق بشكل لافت للنظر.

وحسم لاعبو الإسماعيلي المباراة في اللحظات الأخيرة وبذلك يتصدر الفريق البطولة بعد تحقيق الفوز الرابع له على التوالى.

جاء تشكيل المباراة كالتالى..
محمد أبو الوفا ،محمود يسري، محمد حمص، أحمد رجب،محمد سادات،ميدو،بيدو،ناسا،رجب الصغير،حافظ)

يقود الفريق جهاز يضم..
راشد العطار… مدير فنى
محمود يسري.. إداري

مواد متعلقة

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

تونس تتعادل مع مالي بهدف في الشوط الأول

تشكيل منتخب تونس أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام لاتسيو في السوبر الإيطالي

كأس آسيا.. فلسطين تتعادل مع الإمارات

أعظم رحلة تكريم فى تاريخ الإنسانية

كوت ديفوار ونيجيريا.. صدام كروي مرتقب الليلة في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا.. معلق مباراة مصر وغانا في صدام اليوم
الجريدة الورقية