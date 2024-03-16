الإسماعيلي يتصدر دوري البنتابول بالفوز على أبوخليفة

حقق فريق الإسماعيلي للبنتابول فوزا على أبو خليفة بنتيجة 2/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإشراف لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري لموسم 2023/2024.

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الأهداف الثلاث حملت توقيع محمد أبو الوفا الذي تألق بشكل لافت للنظر.

وحسم لاعبو الإسماعيلي المباراة في اللحظات الأخيرة وبذلك يتصدر الفريق البطولة بعد تحقيق الفوز الرابع له على التوالى.

جاء تشكيل المباراة كالتالى..

محمد أبو الوفا ،محمود يسري، محمد حمص، أحمد رجب،محمد سادات،ميدو،بيدو،ناسا،رجب الصغير،حافظ)

يقود الفريق جهاز يضم..

راشد العطار… مدير فنى

محمود يسري.. إداري