فتح آفاق استثمار جديدة مع تايلاند ورفع معدلات التدفق السياحي إلى مصر

التقت هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، بالمستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء وممثلة التجارة لتايلاند السيدة Nalinee Taveesin ، حيث تناول اللقاء استكشاف فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة والانتقال بها إلى مستويات أعلى، خاصة مع احتفال البلدين بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام والتي تأسست عام ١٩٥٤، والبناء على ما تحقق على صعيد التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ ١٣٥٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٣، وتسهيل فرص أكبر لنفاذ السلع المصرية للسوق التايلاندي.

واستعرضت السفيرة هالة يوسف جهود تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، والفرص المتاحة للاستثمار والتي توليها الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً، وأبرزها في مجالات الصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة والإلكترونيات، وتوطين صناعة السيارات، وغيرها، وكذا الحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

ومن جانبها، أعربت المسؤولة التايلاندية عن اهتمام بلادها البالغ بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة التي نسجتها مصر مع مختلف مناطق العالم خاصة القارة الأفريقية، مؤكدة على أن مصر تأتي ضمن قائمة الدول ذات الأولوية لتايلاند على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني، كما ثمنت النتائج التي حققتها مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتطلعهم إلى الاستفادة من إمكاناتها.

كما أبرزت اهتمام تايلاند برفع معدلات التدفق السياحي بين الجانبين لما يتمتع به البلدان من مواقع سياحية وتراثية وأثرية هامة، منوهة بالمكانة الخاصة لمصر كمقصد سياحي لدى التايلانديين.