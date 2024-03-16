إياد نصار: "حسام" لديه مبادئ سقطت مع اصطدامها بالواقع

حالة من الجدل أثارها مسلسل "صلة رحم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض الحلقات الأولى منه عبر منصة “شاهد” وقناة إم بي سي مصر، وبسبب شخصية الدكتور حسام الذي يتخلى عن مبادئه من أجل تكوين أسرة فيقرر تأجير رحم، وفي لقاء خاص يتحدث النجم إياد نصار عن المسلسل وطبيعة دوره وكيف كانت عملية البحث في كواليس العمل.

قال الفنان إياد نصار، إن أكثر ما يشغل باله في الأعمال التي يقدمها هو فكرة القرار، فدائماً ما يتم تصوير الرجل في الدراما على أنه بعيداً عن فكرة تكوين الأسرة، ومنشغل بأشياء أخرى غيرهم، ولكن الحقيقة عكس ذلك فتكوين اسرة هو قرار مهم في حياة الرجل، فشخصية حسام في المسلسل هو رجل مهموم بالقرار وبتكوين أسرة مع حبيبته وليس مع امرأة أخرى.

وأضاف إياد، أن قرار حسام بتأجير رحم عن طريق تخصيب بويضات زوجته وزرعها في رحم آخر نابع من شدة حبه لها وتكوين أسرة معها، ومن هنا يأتي الجدل ما بين فكرة استئجار الأرحام وبين القرار الشخصي.

واستطرد في الحديث عن شخصية حسام، بإنهم توقفوا كثيرا حول ماهية مهنته، ما الذي يعمله هذا الشخص الذي يحمل كل هذا الوجع داخله؟ فهو لديه مأساته الخاصة في فقده لطفله من زواجه الأول وفقده لطفله من زواجه الثاني واصراره على تكوين أسرة، لذا توصلوا في النهاية إلى عمله كطبيب تخدير لأنه الوحيد الذي يستطيع تخيل مدى الألم الذي ينتج من العملية وبناء عليه يعطي المريض الجرعة المناسبة وحسام شخصية تتحمل ألم ووجع عظيم ومع هذا يستطيع التعامل.

وأشار، إلى فكرة المبادئ التي قد تصطدم بالواقع فتسقط، فشخصية حسام لديها مبادئها التي صنعها ولا يتنحى عنها ولكن عند اصطدامه بالواقع اختار أنانيته عن مبادئه وهذا شئ إنساني قد يقع فيه الكثير، البعض يستطيع الصمود للنهاية والبعض الآخر يسقط.

مسلسل صلة رحم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال.

النجم إياد نصار