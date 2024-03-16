السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتنظيم تدريبات قتالية علمية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، ضرورة قيام الجيش الشعبي الكوري بإجراء كل جولة من التدريبات في ظل ظروف محاكاة لحرب فعلية من أجل إعداد الجنود ليكونوا مقاتلين أقوياء قادرين على القتال والفوز وحسم المعارك في حالات الطوارئ، داعيا إلى تنظيم تدريبات قتالية علمية بطريقة منهجية للتعامل بشكل استباقي مع مختلف الظروف وعلى مدار الساعة وتدريبات مكثفة للتعرف على إجراءات العمل في أقصى الظروف.

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جاء ذلك خلال إشراف كيم جونج-أون على تدريبات لوحدات عسكرية في قوات المظلات، تهدف إلى التحقق من جاهزية المظليين للتعبئة لأي خطة عملياتية في ظروف الحرب المفاجئة والحكم على قدراتهم الحربية الفعلية التي تتكيف مع إجراءات العمل القتالي المختلفة.. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم جونج-أون إنه تأكد شخصياً من خلال التدريبات الكبرى الأخيرة أن الجيش الشعبي الكوري، على استعداد تام للحرب في جميع الجوانب ويحافظ بقوة على الاستعداد القتالي المثالي مع نظرة واضحة على العدو الرئيسي.

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