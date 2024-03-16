وزير داخلية السودان: نحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر

أكد وزير الداخلية السوداني اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية، مجددا حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون الثنائي والاستمرار فيه بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبي وادي النيل.

وقدم وزير الداخلية بالسودان خلال لقائه في مكتبه اليوم السبت، مع السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، وبحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، شكره وتقديره إلى مصر حكومة وشعبا لكل التسهيلات التي قدمتها بعد الحرب لا سيما وأن مصر استضافت أعدادا كبيرة من السودانيين تجسيدا لعمق الصداقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال السفير هاني صلاح، إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات ومخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة وزيارة وزير الداخلية المكلف، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالشفافية وخاصة فيما يتعلق بخصوص تسهيل تأشيرات السودانيين لمصر وأن مصر تتطلع إلى تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين.