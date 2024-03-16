السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير داخلية السودان: نحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر

اللواء شرطة (م) خليل
اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين

أكد وزير الداخلية السوداني اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية، مجددا حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون الثنائي والاستمرار فيه بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبي وادي النيل.

txt

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في السودان

txt

شرط واحد لإتمام الهدنة برمضان في السودان .. تفاصيل

وقدم وزير الداخلية بالسودان خلال لقائه في مكتبه اليوم السبت، مع السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، وبحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، شكره وتقديره إلى مصر حكومة وشعبا لكل التسهيلات التي قدمتها بعد الحرب لا سيما وأن مصر استضافت أعدادا كبيرة من السودانيين تجسيدا لعمق الصداقة بين الشعبين الشقيقين. 

 

من جانبه، قال السفير هاني صلاح، إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات ومخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة وزيارة وزير الداخلية المكلف، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالشفافية وخاصة فيما يتعلق بخصوص تسهيل تأشيرات السودانيين لمصر وأن مصر تتطلع إلى تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين.

مواد متعلقة

شرط واحد لإتمام الهدنة برمضان في السودان .. تفاصيل

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

وزير الداخلية يستقبل نظيرته بجنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك

غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

تقرير: أوكرانيا أرسلت قوات للمشاركة في "حرب السودان"

أبو الغيط يلتقي لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول مساعدة السودان للخروج من أزمته
الجريدة الورقية