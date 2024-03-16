السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة "سامارا" الروسية جراء هجوم أوكراني

حريق في مصفاة للنفط
حريق في مصفاة للنفط

 

أعلن حاكم مقاطعة سامارا غربي وسط روسيا، دميتيري أزاروف، اشتعال حريق بمصفاة "سيزران" النفطية بالمقاطعة جراء تعرضها لهجوم بمسيرة أوكرانية، مشيرا إلى إسقاط مسيرة أخرى استهدفت مصفاة "نوفوكويبيشيفسك" بالمقاطعة.

 

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وقال أزاروف، في تصريح له اليوم السبت " تعرضت مصفاة "سيزران" لهجوم بطائرة مسيرة صباح اليوم; ما أسفر عن اندلاع حريق بوحدة لتكرير النفط بالمصفاة، ووفقا للبيانات الأولية لم تقع أية إصابات بين فنيي المصفاة وعمالها، منوها بإحباط محاولة أخرى لمهاجمة مصفاة "نوفوكويبيشيفسك" لتكرير النفط في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".

 

ونشرت وكالة أنباء (نوفوستي الروسية) فيديو للحريق وعمليات السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء، يذكر أن المسيرات الأوكرانية تركز في هجماتها الأخيرة داخل الأراضي الروسية على مواقع ومنشآت النفط وتكريره.

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