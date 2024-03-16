تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر سيتي الليلة

يحل فريق نيوكاسل ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، على نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، عبر قناة beine sports HD1، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي

وفي حراسة المرمي : بوب.

بينما يأتي في خط الدفاع : كيران تريبييه – فابيان شار – جمال لاسيليس – دان بران.

ويأتي في خط الوسط : لونجستاف – جولينتون – برونو جيمارايش.

بينما يأتي في خط الهجوم : ألميرون – كالوم ويلسون – جوردون.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا للفوز بالمباراة واقتناص يطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والثأر من نيوكاسل يونايتد بعد ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على يده.

علي الجانب الأخر يبحث فريق نيوكاسل عن الإطاحة بـ مانشستر سيتي من ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مثلما أطاح به من الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.