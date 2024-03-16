تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، ضيفًا من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، عبر قناة beine sports HD1، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ووكر، دياز، آكي، جفارديول.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، بوب، دوكو.

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا للفوز بالمباراة واقتناص يطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والثأر من نيوكاسل يونايتد بعد ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على يده.

علي الجانب الأخر يبحث فريق نيوكاسل عن الإطاحة بـ مانشستر سيتي من ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مثلما أطاح به من الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.