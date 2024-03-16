ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة دي سي يونايتد الليلة

يحتضن ملعب أودي فيلا في واشنطن، مباراة قوية مساء اليوم السبت، عندما يحل فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق دي سي يونايتد ، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من الدوري الأمريكي.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام دي سي يونايتد

حراسة المرمي : دريك كالندر.

خط الدفاع : دي أندري يدلين – توماس أفيليس – سيرجي كريفتسوف – جوردي ألبا.

خط الوسط : دييجو جوميز – سيرجيو بوسكيتس – جوليان جريسل.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – ليوناردو كامبانا – دييجو جوميز.

موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد اليوم بالدوري الأمريكي

تنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد اليو في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 10:00 مساء بتوقيت الامارات.

وتذاع مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر Apple TV الناقل الحصري للدوري الأمريكي.

موقف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

تمكن فريق إنتر ميامي من تحقيق بداية إيجابية في انطلاقة هذا الموسم. حيث لم يتلقي أي هزيمة في أول ثلاث مباريات (فاز في 2 وتعادل في 1 ولم يخسر).

واحتفظ بالزخم بفوزه الكبير 5-0 على أورلاندو سيتي. ومع ذلك، تعرضوا للهزيمة من قبل مونتريال الأسبوع الماضي.

يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 7 نقاط جمعهما من 4 مباريات، فاز في لقائين وتعادل في مباراة وخسر في واحدة.