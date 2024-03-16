الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهية العامة للأرصاد الجوية، على استقرار حالة الطقس خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، لكن اعتبارا من اليوم سوف تظهر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد فرص سقوط الأمطار والأجواء الشتوية مع بداية الأسبوع في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك غطاء سحابي في أغلب المحافظات يعمل حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي الشعور بالأجواء الشتوية بصورة كبيرة، ويصاحب هذا الغطاء فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على المنطقة الغربية بشكل كبير.

المحافظات المطلة على البحر المتوسط

وتوقعت سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، فضلا عن بعض المناطق من الصحراء الغربية، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى امتداد الأمطار الخفيفة إلى المناطق الموجودة لجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

سقوط أمطار

وأشارت إلى أن سقوط أمطار لا يؤثر تماما على أي أعمال من الأنشطة اليومية، موضحة أن الأمطار سوف تعمل على زيادة الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي يكون طق شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، بينما يظل الطقس حار على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مؤكدة على انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح.





