يستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي المتواجد ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة جديدة مساء اليوم السبت، في الدوري الأمريكي حينما يسافر إلى واشنطن لمواجهة دي سي يونايتد في الجولة الخامسة على ملعب أودي فيلد.

جدير بالذكر أن ميسي لم يُكمل المباراة الماضية أمام فريق ناشفيل في إياب ثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف وهو ما يثير الشكوك حول مشاركته ضد دي سي يونايتد اليوم، أو على الأقل اللعب بشكل أساسي.

موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد اليوم بالدوري الأمريكي

تنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد اليو في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 10:00 مساء بتوقيت الامارات.

وتذاع مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر Apple TV الناقل الحصري للدوري الأمريكي.

موقف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

تمكن فريق إنتر ميامي من تحقيق بداية إيجابية في انطلاقة هذا الموسم. حيث لم يتلقي أي هزيمة في أول ثلاث مباريات (فاز في 2 وتعادل في 1 ولم يخسر).

واحتفظ بالزخم بفوزه الكبير 5-0 على أورلاندو سيتي. ومع ذلك، تعرضوا للهزيمة من قبل مونتريال الأسبوع الماضي.

يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 7 نقاط جمعهما من 4 مباريات، فاز في لقائين وتعادل في مباراة وخسر في واحدة.