أمطار وتقلبات جوية.. الشتاء يكشر عن أنيابه

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وذلك اليوم السبت.

وقالت إن هناك فرصة لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية والصحراء الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، حيث أنه من المزمع أن يكون هناك عدم استقرار في الأرصاد بداية من غدٍ الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.

تبدأ ذروة التقلبات الجوية الاثنين، وتسقط الأمطار مختلفة الشدة على أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أنه من المتوقع أن تصاحب الأمطار نشاط كبير للرياح وتختلف شدتها من محافظة لأخرى.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة على جنوب البلاد على مدار الـ 3 أيام المقبلة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم السبت 33 درجة وتصل يوم الأحد لـ 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارا باردة ليلا.

فيما توقعت هيئة الأرصاد سقوط الأمطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم غدٍ الأحد تصل إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين المقبل كما تنشط الرياح هناك

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 اكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 25 10

نخل 24 10

كاترين 20 07

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 23 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 28 16

سفاجا 29 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 27 14

بني سويف 28 12

المنيا 29 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 13

قنا 33 15

الأقصر 35 16

أسوان 35 17

الوادى الجديد 34 13

أبوسمبل 34 19