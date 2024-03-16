حجازي على رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفتح بالدوري

يحل الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، ضيفًا على الفتح وذلك في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويلتقي اتحاد جدة بنظيره الفتح في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يلعب العميد مباراته اليوم بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: أحمد حجازي ــ لويز فيليبي ــ مدالله العليان ــ فواز الصقور

في خط الوسط: أحمد الغامدي ــ فابينيو ــ فيصل الغامدي

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينيوــ مروان الصحفي

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة ، فيما يأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة .

