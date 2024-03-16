طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي اليوم

يستعد فريق ضمك السعودي المحترف صمن صفوفه النجم المصري طارق ححامد لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع الهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي، والتي يحتضنها ملعب “المملكة أرينا”.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال السعودي وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي اليوم

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: سنوسي محمد الهوساوي، نور الرشيدي، عبد القادر بدران، ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد، نيكولاي ستانسيو، دوماجوج أنتوليتش

خط الهجوم: جورج نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني

ترتيب الهلال وضمك بالدوي السعودي

يتربع فريق الهلال علي صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة جمعهم من 23 مباراة، انتصر في 21 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يلقى أي هزيمة.

علي الجانب الأخر يحتل فريق ضمك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في سبع لقاءات وهُزم في مثلهم.