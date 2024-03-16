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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فرح الشاذلى: قدمنا مستوى مميزًا في الدوري..ونتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب

فرح الشاذلي
فرح الشاذلي

أعربت فرح الشاذلي، حارسة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى عن سعادتها بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى جيدًا رغم صعوبة الموسم.

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وأضافت فرح أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل تحدث مع الفريق بشكل مستمر، وكان لديه ثقة كبيرة في الفوز والتتويج بلقب البطولة هذا الموسم.

وأكدت أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبات في مصر، وهو ما وضح هذا الموسم، والذي فاز فيه الفريق بجميع المباريات.

وأشارت إلى أن طموح لاعبات الأهلي هو الاستمرار في التربع على صدارة كرة اليد، وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.

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