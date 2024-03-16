فرح الشاذلى: قدمنا مستوى مميزًا في الدوري..ونتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب

أعربت فرح الشاذلي، حارسة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى عن سعادتها بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى جيدًا رغم صعوبة الموسم.

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وأضافت فرح أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل تحدث مع الفريق بشكل مستمر، وكان لديه ثقة كبيرة في الفوز والتتويج بلقب البطولة هذا الموسم.

وأكدت أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبات في مصر، وهو ما وضح هذا الموسم، والذي فاز فيه الفريق بجميع المباريات.

وأشارت إلى أن طموح لاعبات الأهلي هو الاستمرار في التربع على صدارة كرة اليد، وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.