تقاصيل برنامح فعاليات أهلًا رمضان بالمجلس الأعلى للثقافة

أهلًا رمضان .. تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ وبإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ينظم المجلس برنامج "أهلًا رمضان" خلال شهر رمضان المعظم.

الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية



ويتضمن البرنامج مشاركة لجان المجلس الأعلى للثقافة في تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية تتضمن ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية وأمسيات وورش عمل تدريبة ومسابقات يومية، بالإضافة إلى عقد عدد من الأمسيات عبر تطبيق زووم، فضلًا عن إقامة معرض أمام مقر المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة وعدد من دور النشر.

البرنامج التفصيلي للفعاليات

1 رمضان: 30 رمضان (11 مارس: 9 أبريل 2024 ) حلقات "ماذا تعرف عن؟. . " مبادرة رمضانية إلكترونية ومسابقة يومية، وتبث يوميًّا في التاسعة مساءً على صفحات المجلس، وتستعرض أشهر المساجد والمعالم التراثية العمرانية في مصر؛ وذلك لنشر الوعي الثقافي والتعريف بها، تنظم المبادرة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

هدف المبادرة: تستعرض المبادرة أشهر المساجد والمعالم التراثية العمرانية في مصر، بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز المعرفة بهذا التراث العظيم.

المسابقة: تختتم كل حلقة بمسابقة يومية تحت إطار المعلومات المقدمة.

الأحد 7 رمضان (الموافق 17 مارس 2024)



مائدة مستديرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وإرهاب الألفية الثالثة"

التاسعة مساء أونلاين عبر تطبيق زووم.

تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب وبالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب.

يدير المائدة: الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

المتحدثون:

المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.

الدكتورة رشا البنا رئيس مسار الفنون الرقمية بمبادرات أجيال مصر الرقمية عضو لجنة الثقافة الرقمية.

الدكتورة ريهام سلامة مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

الدكتور علاء صلاح مشرف وحدة اللغات الأفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

الدكتور فتحي عامر الكاتب الصحفي خبير الإعلام الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

ويعقد اللقاء عبر تطبيق زووم ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالمناقشة والتعقيب عبر الرابط التالي:

https:us02web. zoom. usj81218140270. . .

Meeting ID: 812 1814 0270

Passcode: 1234

الإثنين 8 رمضان (الموافق 18 مارس 2024)



ندوة: حوار ثقافي (أونلاين) التاسعة مساء عبر تطبيق زووم

تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي.

تدير الحوار الروائية هالة البدري عضوة اللجنة؛ وتحاور خلاله كلًّا من:

الكاتب والناقد الدكتور شريف صالح.

الكاتبة والباحثة الدكتورة أمنية صلاح.

الناقد مجدي نصار

ويعقد اللقاء أونلاين عبر تطبيق زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي:

https:us02web. zoom. usj83690947508. . .

Meeting ID: 836 9094 7508

Passcode: 1234

الإثنين 8 رمضان (الموافق 18 مارس 2024)

ندوة واحتفالية بمناسبة صدور المجلد السابع من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"

الثامنة مساءً قاعة المجلس الأعلى للثقافة

تنظمها لجنة التاريخ والآثار

يدير الاحتفالية: الدكتور خلف عبدالعظيم الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس ومحرر المجلد.

ويشارك بها: ممثل لأسرة المؤرخ الكبير الراحل الدكتور عادل غنيم مؤسس الموسوعة.

الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس.

المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الكاتب والمفكر السياسي.

اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي.

العميد الدكتور حسين مختار أستاذ التاريخ الحديث بالكلية الحربية.

الكاتب والمناضل الفلسطيني أستاذ عبدالقادر ياسين.

الأربعاء 10 رمضان (الموافق 20 مارس 2024)



حلقة نقاشية بعنوان: "حرب رمضان أكتوبر ١٩٧٣ في القانون الدولي"

الثامنة مساءً قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

يدير الحلقة: المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة ومقرر اللجنة.

يشارك بها:

الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام.

الفريق أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق.

الدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.

الكاتب عبد الرازق توفيق المراسل العسكري ورئيس تحرير جريدة الجمهورية.

الخميس 11 رمضان (الموافق 21 مارس 2024)



ورشة "تصنيع فانوس رمضان"

العاشرة صباحًا كلية الفنون التطبيقية (أمام حديقة الأورمان)

تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية.

الفئة المستهدفة: الأطفال من سن 6 سنوات: 15 سنة العدد 20 متدربًا.

الهدف من الورشة: تطوير مهارات الأطفال وربطهم بالمناسبات والعادات المصرية بما يحافظ على الهوية المصرية.

للتسجيل والمشاركة في الورشة اتباع الرابط التالي

https:docs. google. com. . . 1FAIpQLSctkn2u4BlwWV. . . viewform

الأحد 14 رمضان (الموافق 24 مارس 2024)



مائدة مستديرة بعنوان "المرأة والإعلام وتحديات العصر"

الثامنة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تنظمها لجنة الإعلام بالتعاون مع لجنة الشباب

تدير الندوة: الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي رئيس مجلس إدارة شركة Harmony top Egypt"، وعضو لجنة الشباب.

والدكتور جمال الشاعر الكاتب والشاعر والإعلامي مقرر لجنة الإعلام بالمجلس.

يشارك بها كل من:

الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية.

المستشار خالد عابد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية.

الدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات جامعة عين شمس.

الأستاذة شويكار خليفة، رائدة الرسوم المتحركة والجرافيك.

الدكتورة صافيناز حبيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للتأهيل.

الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين.

الدكتورة عفاف طبالة، أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامي.

الإعلامية منال هيكل، رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.

الدكتورة مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، وخبير شئون المرأة.

الدكتورة هويدا عبدالمنعم أستاذ القانون بجامعة الزقازيق.

الإثنين 15 رمضان (الموافق 25 مارس 2024)

ندوة مهارات المترجم الجديد

السابعة مساءً جامعة بدر

تنظمها لجنة الترجمة بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر.

تدير الندوة: الدكتورة نهاد منصور، أستاذ الترجمة بجامعة الإسكندرية.

المتحدثون:

الدكتورة رشا كمال أستاذ الدراسات الأدبية والترجمة كلية الألسن جامعة عين شمس عضو لجنة الترجمة.

الدكتور سامي مندور أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها كلية اللغات والترجمة جامعة الازهر عضو لجنة الترجمة.

الدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بكليه الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة وعضو لجنة الترجمة.

الدكتورة فاطمة طاهر أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة بدر.

الدكتور محمد الجبالي أستاذ اللغة الروسية عميد كلية الألسن جامعة الأقصر وعضو لجنة الترجمة.

الإثنين 15 رمضان (الموافق 25 مارس 2024)

ندوة "الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها الثقافية.. صناعة أم ترفيه"

الثامنة مساءً قاعة المجلس الأعلى للثقافة

تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

الأربعاء 17 رمضان (الموافق 27 مارس 2024)

ندوة "رمضان في الأدب العربي"

التاسعة مساءً أونلاين عبر تطبيق زووم

لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالتعاون مع لجنة الشعر

يدير الندوة: الدكتور أيمن تعيلب "أستاذ النقد الأدبي المعاصر بجامعة السويس العميد السابق لكلية الآداب".

ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفبائي:

الدكتور أحمد عبد الحميد "مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس".

الشاعر أحمد عنتر مصطفى عضو لجنة الشعر.

الدكتور محمد أبو الفضل بدران الناقد والشاعر نائب رئيس جامعة جنوب الوادي.

الدكتور محمود نحلة، أستاذ العلوم اللغوية كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

مداخلة رئيسية:

الدكتور محمد يونس، أستاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة عين شمس.

تعقد الندوة عبر تطبيق زووم ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالمناقشة والتعقيب عبر الرابط التالي:

https:us02web. zoom. usj83023202376. . .

Meeting ID: 830 2320 2376

Passcode: 1234

الخميس 18 رمضان (الموافق 28 مارس 2024)



ورشة "تصنيع زينة رمضان"

العاشرة صباحًا كلية الفنون التطبيقية (أمام حديقة الأورمان)

تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية.

الفئة المستهدفة: الأطفال من سن 6 سنوات: 15 سنة العدد 20 متدربًا.

الهدف من الورشة: تطوير مهارات الأطفال وربطهم بالمناسبات والعادات المصرية بما يحافظ على الهوية المصرية.

للتسجيل والمشاركة في الورشة عبر الرابط التالي:

https:docs. google. com... 1FAIpQLSctkn2u4BlwWV... viewform

الإثنين 22 رمضان (الموافق 1 أبريل 2024)



حلقة نقاشية "الممارسات الشعبية الخاصة بشهر رمضان وعرض فني للسيرة الهلالية"

الثامنة مساءً بيت التراث المصري والهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي بالتعاون بيت التراث المصري

الأربعاء 24 رمضان (الموافق 3 أبريل 2024)

ندوة "الدراما الرمضانية"

الثامنة مساءً قاعة المجلس الأعلى للثقافة

تنظمها لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالتعاون مع لجنة السينما

يدير الندوة: الدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد الأدبي كلية الآداب جامعة بني سويف.

ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفبائي:

الدكتورة فاطمة الصعيدي، أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعه حلوان.

الكاتب محمد السيد عيد، سيناريست.

الدكتورة مرفت أبو عوف، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية والخبيرة الإعلامية في تشريعات واستراتيجيات الإعلام.

الكاتب مصطفى عبدالله، الناقد الصحفي.

الخميس 25 رمضان (الموافق 4 أبريل 2024)



ندوة "الشباب والتطرف: آليات المواجهة في عصر الذكاء الاصطناعي"

التاسعة مساءً قاعة المجلس الأعلى للثقافة

لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالتعاون مع لجنة الشباب ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية

يدير الندوة:

الدكتور خالد عبد الفتاح،" أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان عضو لجنة مواجهة التطرف.

المشاركون:

المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.

الدكتور حسين حسني، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والفنون الإعلامي بقناة الغد عضو لجنة الشباب.

الدكتورة شيماء حلمي، مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور عضوة لجنة الشباب.

الكاتب صلاح سالم، صحفي بالأهرام عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.

الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

عضو لجنة الشباب مؤمن ممدوح، المدير التنفيذي لشركة إنتجلينس هاب.

الخميس 25 رمضان (الموافق 4 أبريل 2024)

ورشة "التصوير الفوتوغرافي بالموبايل في منطقة شارع المعز للتراث المعماري في المنطقة

العاشرة صباحًا شارع المعز لدين الله الفاطمي

تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية

الفئة المستهدفة: الشباب من سن ١٥ سنة: ٢٥ سنة العدد ٢٠ متدربًا

الهدف من الورشة: التعريف بالمعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في منطقة شارع المعز.

للتسجيل والمشاركة في الورشة اتباع الرابط التالي:

https:docs. google. com. . . 1FAIpQLSctkn2u4BlwWV. . . viewform

الخميس 25 رمضان (الموافق 4 أبريل 2024)

ورشة "الخط العربي"

العاشرة صباحًا بكلية الفنون التطبيقية (أمام حديقة الأورمان)

لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية

الفئة المستهدفة: الشباب من سن ١٥ سنة: ٢٥ سنة العدد ٢٠ متدربًا

الهدف من الورشة: التعريف بفنيات وأنواع ومهارات الخط العربي الأصيل.

للتسجيل والمشاركة في الورشة اتباع الرابط التالي

https:docs. google. com. . . 1FAIpQLSctkn2u4BlwWV. . . viewform

الأحد والإثنين 28 و29 رمضان (الموافق 7: 8 أبريل 2024) ببهو المجلس

معرض فني لمخرجات الورش الفنية التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة على مدار الشهر

تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

كما تنظم إدارة المعارض بالمجلس خيمة "أهلًا رمضان" في الفترة من الإثنين 8 إلى الخميس 18 رمضان أمام ساحة المجلس، وتتضمن عرض أهم إصدارات المجلس الأعلى للثقافة وإصدارات قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة مع خصم على إصدارات المجلس.