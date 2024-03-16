من مكان الحادث.. محافظ الجيزة يتابع السيطرة على حريق باستديو الأهرام

توجه محافظ الجيزة لمتابعه جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

واوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة اجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء مؤكدا علي التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع .

لافتا انه تم اخلاء عدداً من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء حرصاً على السلامه العامة للمواطنين