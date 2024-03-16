مانشستر يونايتد يكشف موقفه المصابين قبل مواجهة ليفربول

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تطورات جديدة بشأن حالة 3 لاعبين من مصابيه في الفترة الأخيرة.

حيث من المنتظر أن يخوض المان يونايتد، مباراته الأخيرة قبل التوقف، أمام غريمه ليفربول، غد الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصدر اليونايتد بيان رسمي أكد خلاله أن المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ليس جاهزا بعد للمشاركة في المباراة المقبلة.

هذا رغم إيضاحه بأن الدولي الأرجنتيني سينضم لمعسكر منتخب بلاده، إلا أنه سيواصل برنامجه التأهيلي دون المشاركة أمام السلفادور وكوستاريكا.

وتقرر إرسال مارتينيز لمعسكر الأرجنتين، للاستفادة من التدرب مع زملائه، أملا في استعادة جاهزيته على مدار الأيام المقبلة.

كما أكد اليونايتد، قرب عودة المدافع هاري ماجواير، المستدعى لقائمة منتخب بلاده أيضا، لكن قرار إشراكه أمام الريدز يتوقف على وجهة نظر مدربه إريك تين هاج.

وفيما يتعلق بالمدافع الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز، فقد أكد المان يونايتد في بيانه، أنه من مصلحة النادي والمنتخب، حصوله على فترة راحة حتى تعافيه بشكل كامل، وهو ما حال دون انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.

تاريخ مواجهات الفريقين

ينحاز التاريخ خلال مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول الماضية للشياطين الحمر، حيث لعب الثنائي 212 مباراة من قبل المواجهة المنتظرة.

فقد فاز ليفربول في 71 مناسبة، بينما انتصر مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 59 مناسبة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقناة الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدا الأحد، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

فيما تُذاع موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.