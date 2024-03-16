مؤلف مسلسل المعلم: "لوكيشن التصوير اتحرق بالكامل"

أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل المعلم، عن استيائه لما حدث من حدوث حريق ضخم داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي 2024، مؤكداً: حريق هائل يلتهم استديو الأهرام بالكامل.

حريق استديو الأهرام

علق محمد الشواف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".

حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام

نشب حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

حريق استديو الأهرام

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.