السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد حريق لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم".. سهر الصايغ تعلق: "الحمدلله مافيش إصابات"

حريق لوكيشن تصوير
حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم

حرصت الفنانة سهر الصايغ، على طمأنت الجمهور بعد نشوب حريق باستديو الأهرام، وهو داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" الذي يُعرض حاليًا في الماراثون الرمضاني 2024.

علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: "الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات".

حريق استوديو الأهرام 

حريق استديو الأهرام

نشب حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالماراثون الرمضاني.

حريق استوديو الأهرام 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

حريق استوديو الأهرام 
حريق استوديو الأهرام 
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