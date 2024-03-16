إحصائيات ريال مدريد أمام أوساسونا قبل مواجهة الدوري الإسباني الليلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي أوساسونا، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الاسباني



أرقام ريال مدريد..

وتقابل ريال مدريد بنظيره نادي أوساسونا في 83 مباراة بالدوري الاسباني، حيث فاز الريال في 51 مباراة، وتعادل في 19 لقاء، وخسر في 13 مباراة.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر حيث يمتلك 36 نقطة.

وأصبح فريق ريال مدريد قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2023-2024 بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة، إذ يتصدر الملكي جدول ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن جيرونا أقربب منافسيه و8 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، فيما تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

