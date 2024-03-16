الحماية المدنية تقطع الكهرباء والغاز عن محيط حريق ستوديو الأهرام

قامت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم السبت، بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة بحريق استوديو الأهرام، حفاظًا على حياة المواطنين، إذ امتدت النيران إلى 3 عقارات مجاورة للاستوديو.

وحضرت الشرطة بكثافة إلى موقع الحريق، ووضعت الحواجز الأمنية حول المكان حرصًا على سلامة المارة ومنعهم من المرور خشية سقوط الكتل النارية عليهم، حيث كان لهيب النار في كل مكان.

كانت دفعت «الحماية المدنية» بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، عقب تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بنشوب حريق هائل في استوديو الأهرام بشارع خاتم المراسلين في العمرانية، وتواصل عناصر الإطفاء أعمالهم للسيطرة على الحريق.