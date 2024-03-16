توتنهام ضد فولهام في الدوري الانجليزي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يتقابل فريق توتنهام هوتسبير أمام نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة البريميرليج لموسم 2023-2024.

موعد المباراة..

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة توتنهام فولهام، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة..

وتذاع مباراة توتنهام وفولهام في الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة بشكل حصري.

موقف الفريقين بجدول الدوري..

ويتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، محصلة الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 57 هدفًا وتلقي 39.

وعلى الجانب الآخر، يقع فريق فولهام فى المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

