الدوري الاسباني.. جيرونا يلتقي خيتافي تحت شعار لا بديل عن الفوز

يستضيف فريق خيتافي نظيره جيرونا فى تمام السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني الممتاز.



يخوض فريق جيرونا المباراة محتلا المركز الثاني في الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.



ويتمسك جيرونا بوصافة الدوري لحسم بطاقة التأهل لدوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، وحقق جيرونا الفوز علي اوساسونا بهدفين نظيفين في اخر مباراة للفريق بالدوري.

في المقابل تعرض خيتافي لسلسلة نتائج السلبية خاصة في اخر 3 مباريات حيث خسر امام برشلونة برباعية نظيفة وبعدها التعادل مع لاس بالماس 3-3 وأخيرا الخسارة من فالنسيا بهدف نظيف، ويحتل خيتافي المركز الـ 12 في الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة.



و يتربع ريال مدريد منفردا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متفوقا على جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، جمعها من الفوز في 19مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 59 هدفًا وتلقي 33 هدفا.

بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة.