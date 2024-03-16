عدد الإصابات في حريق ستديو الأهرام

تعرض 4 أشخاص للإصابة ، في حريق ستديو الأهرام، الذي حدث في الساعات الأولي من اليوم ، اثنان من قوات الحماية المدينة، واثنان من المدنين ،ومازلت القوات تتعامل مع النيران حتي الان بعد تمددها في العديد من الوحدات.

إصابة 4 أشخاص في حريق ستديو الأهرام ،ومحافظ الجيزة والقيادات الأمنية في موقع الحريق



وفي الوقت نفسه ، توجه محافظ الجيزة والقيادات الامنية إلى مكان الحريق لمتابعه جهود جهاز الحماية المدنية للسيطرة علي حريق نشب باستديو الاهرام.



كما قررت قوات الحماية المدينة اخلاء المباني المجاورة لاستديو الأهرام بعد اشتعال النيران في مبني بشكل كامل.

وعززت قوات الحماية المدينة بالجيزة ب15 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب في أستوديو الأهرام بشارع الهرم في الجيزة والتهمت النيران مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المحيطة بالمكان.



وأكدت التحريات الاولية ان الحريق انتقال إلى عدد من المباني الملاصقة لمبنى الاستديو، من بينها سينما رادبيس وأكاديمية الفنون فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 20سيارة إطفاء، فيما تهرول سيارات الإسعاف إلى المنطقة للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن النيران وصلت للدور السابع بالعمارة المقابلة للاستوديو، فيما جارٍ إعداد إحصائية أولية بالخسائر المادية والبشرية.



وفي واقعة أخري ، شهدت إحدى مناطق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة محاولة سرقة هاتف محمول من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة، موضحا أنه خلال تواجد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أثناء عمل الخير في إحدى مناطق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حاول طفل اختطاف هاتفه المحمول، ولكنه الحق به بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأضاف المصدر الأمني، أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، نجح في الإمساك بالطفل وتم تسليمه لقسم شرطة قليوب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتفاصيلها.

وأشار المصدر إلى أنه تم عرض الطفل على جهات التحقيق بقليوب، وبادر اللاعب إبراهيم نور الدين بالتنازل عن المحضر المخصص للواقعة أمام جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فوجئ بطفل يحاول اختطاف هاتفه المحمول منه أثناء إمساكه في يده وحاول الهرب، على الفور أسرع الحكم باللحاق به وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.