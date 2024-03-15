حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت في الإمارات

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الأحد.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



وتابع المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كيلو متر في الساعة تصل إلى 35 كيلو متر في الساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:47.

فيما سيكون والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:12، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:29.



نقدم لكم درجات الحرارة السبت في الإمارات:



المدينة الحرارة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الصغرى



أبوظبي 30 20 80 40

دبي 31 21 80 40

الشارقة 31 19 75 40

عجمان 29 20 75 45

أم القيوين 28 18 80 45

رأس الخيمة 32 17 80 45

الفجيرة 28 20 70 35

العـين 33 18 75 35

ليوا 34 17 80 30

الرويس 30 18 85 35

السلع 29 20 85 40

دلـمـا 28 20 85 45

طنب الكبرى 27 22 85 45

طنب الصغرى 27 22 85 45

أبوموسى 26 22 85 45