ليون يخطف انتصارا مهما على حساب تولوز في الدوري الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى ليون الفوز على مضيفه تولوز (3-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل أهداف ليون ألكسندر لاكازيت، وريان شرقي، وجيك أوبراين في الدقائق (33، 77، 81).

فيما سجل هدفي تولوز تيس دالينجا في الدقيقة (54)، وفنسنت سيرو في الدقيقة (59 من ركلة جزاء).



ورفع ليون رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز ال11.



وفي سياق متصل، أستطاع فريق الكرة الأول بنادي لايبزيج تحقيق الفوزعلى مضيفه كولن بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ26 ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.