بولونيا يخطف فوزا مثيرا على حساب إمبولي في الدوري الإيطالي

استطاع فريق الكرة الأول بنادي بولونيا، الفوز صعب على مضيفه إمبولي بهدف نظيف، في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتمكن فريق بولونيا خطف نقاط المباراة واقتناص الفوز عن طريق لاعبه جيوفاني فابيان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+4).

ورفع بولونيا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الـ 17.

وأقيمت أمس الجمعة، قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بعدما أسدل الستار على مواجهات دور ثمن النهائي.

وأسفرت نتيجة القرعة عن المواجهات التالية:

-بايرن ميونخ x آرسنال الإنجليزي

-باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني

- ريال مدريد الأسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

-بوروسيا دورتموند الألماني x أتلتيكو مدريد الإسباني