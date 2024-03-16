المقاولون العرب يوضح حقيقة شائعات مغلوطة بشأن اللاعب أحمد أبو الفتوح "مانجا"

في إطار حرص نادي المقاولون العرب على توضيح كافة الحقائق بشأن ما انتشر من أخبار مغلوطة حول اللاعب محمود أبو الفتوح مانجا لاعب الفريق مواليد 2004 فالنادي يؤكد على أن اللاعب لا يعاني من أي مشاكل صحية ولا توجد صحة لما تردد عن ابتلاعه للسانه في مران الفريق.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب تعرض لاصطدام بالكرة في رأسه أثناء مران أمس وهو ما يحدث كثيرا في التدريبات والمباريات ولم يبتلع لسانه أو يفقد الوعي وفضل الجهاز الفني والطبي الاطمئنان على اللاعب في المركز الطبي وأثبتت كافة الفحوصات سلامته وغادر المستشفى وسيشارك في تدريبات الفريق بصورة طبيعية.



وناشد فتحي وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره وعدم إثارة الفزع.