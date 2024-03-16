السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حداد في نيجيريا بعد وفاة الفيلسوف وملك اليوروبا أوبا موشود

ملك اليوروبا
ملك اليوروبا

النيجيريون في جنوب البلاد، في حداد على ملك اليوروبا التقليدي، الذي توفي بعد عامين فقط على العرش.

أوبا موشود، حكم أولاليكان بالوغون القصير كأولوبادان من إبادان ، وهي مدينة في جنوب غرب نيجيريا ، بعد مسيرة مهنية طويلة في الأوساط الأكاديمية والسياسية.

كان أعلى دور سياسي، له هو عضو مجلس الشيوخ عن نفس المنطقة الوسطى من ولاية أويو التي شغل فيها منصب الملك لاحقا.

ومن المقرر دفن جثمان الرجل البالغ من العمر 81 عاما،  تماشيا مع الشعائر الإسلامية.

وسيوارى الثرى في مجمع عائلته في المدينة كما جرت العادة.

قال السناتور الإقليمي سي ماكيندي، "لقد كان حاكما مسالما كان لديه آذان صاغية وعمل من أجل سلام الأرض، جلب عهد الملك بالوغون الكثير من التنمية لمدينة إبادان بشكل خاص وولاية أويو بشكل عام."

توج مرة أخرى في مارس 2022 ، ليصبح أولوبادان رقم 42 في إبادانلاند بعد وفاة أوبا ساليو أكانمو أديتونجي قبل أسبوع.

قبل ذلك الوقت ، كان محاضرا في واحدة من أقدم الجامعات في البلاد ، جامعة أحمدو بيلو في زاريا - بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة.

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