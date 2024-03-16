حقيقة تعرض "حياة الفهد" لوعكة صحية

انتشرت شائعات عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية “حياة الفهد”، جعلتها تتصدر تريندات جوجل، بسبب قلق متابعيها ومحبيها راغبين فى الاطمئنان عليها.

حقيقة مرض حياة الفهد:

كانت الفنانة الكويتية “حياة الفهد” أعلنت خروجها من موسم رمضان 2024، ومع انتشار شائعات مرضها دون أى تعليق منها، ربط المتابعين أن تدهور صحتها السبب.

كشف الناقد الفني “بشار جاسم الكندري” حقيقة مرض الفنانة “حياة الفهد”، عبر حسابه على موقع التدوين العالمى “إكس”،قائلاً:" أن أم سوزان في بيتها وبين أبنائها وأحفادها، ولكنها أجرت بعض الفحوصات شهر نوفمبر الماضي، بعد معاناتها من جرثومة المعدة، مناشداً الجمهور تحري الدقة قبل النشر، متمنياً إن تتوقف الشائعات لأنها تتسبب في مرض الشخص حتى وإن لم يكن مريضاً"

ام سوزان في بيتها وبين عيالها واحفادها وكانت مسويه شوية فحوصات بشهر 11 بسبب جرثومة بالمعدة لا اكثر ،،، وبطلوا اشاعات لان الاشاعات تمرض اكثر



( نقلا عن المحامي الاستاذ خالد الراشد)#حياة_الفهد — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) March 15, 2024

حياة الفهد تخرج من الموسم الرمضانى:

يذُكر أن الفنانة “حياة الفهد" اعتذرت منذ فترة من جمهورها عن عملها الرمضاني لـ رمضان 2024 والذي كان من المفترض أن يجمعها بـالفنانة “سعاد عبدالله”.

شارك حساب مؤسسة الفهد للانتاج الفني بيان لها جاء فيه: " جمهوري العزيز اعلن اعتذاري الرسمي من عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمر بها في الوقت الراهن و خارجة عن إرادتي".

تابعت: "كل الشكر والتقدير لادارة ام بي سي على ماقدمته من الجهد والتعاون، لكي نجتمع من جديد ونسال الله تعالى العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي التوفيق للجميع".

قدمت“حياة الفهد” مسيرة فنية حافلة تتجاوز نصف قرن،ما يقارب 90 مسلسلاً تلفزيونياً وحوالي 20 عملاً مسرحياً للمشاهدين الكويتيين والخليجيين .

وتنوعت أدوارها بين الخطوط الدرامية المختلفة، فاستطاعت أن تؤدي ببراعة الأدوار التراجيدية الصعبة بملامحها الجادة، كما استطاعت أن تلفت الضحكة من قلوب متابعيها بتلقائيتها المعتادة، مما جعل النقاد يلقبونها بسيدة الشاشة الخليجية.